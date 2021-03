Prosegue la crisi del Liverpool in Premier League. I Reds, campioni d'Inghilterra in carica, si arrendono anche al Fulham che si impone 1-0 ad Anfield e rimediano così la sesta sconfitta consecutiva casalinga in campionato. Match winner l'ex centrocampista della Juventus Mario Lemina, a segno in chiusura di primo tempo.