Una giornata da strabuzzare gli occhi quella di Premier League prima della sosta nazionale. Risultati assurdi incisi sui tabellini, dal 6-1 rifilato dal Tottenham al Manchester United ad "Old Trafford", al ancor più incredibile 7-2 con cui l'Aston Villa ha sommerso, al "Villa Park", i campioni in carica del Liverpool. Uno scenario che ha quasi riportato i nostalgici del calcio d'Oltrematica, al lontano 1981, anno dell'ultimo successo dei Villans nel massimo campionato della Perfida ALbione. Proprio ripensando al "cappotto" incassato due settimane fa, il tecnico dei Reds Jürgen Klopp ha confessato alla BBC, in occasione della conferenza di presentazione del caldissimo "Merseyside derby" contro l'Everton di Carlo Ancelotti: