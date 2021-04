Il Liverpool non va oltre l'1-1 con il Newcastle ad Anfield e deve fare i conti con una brusca frenata nella corsa Champions: in vantaggio con Salah al 3', i Reds di Klopp vengono raggiunti al 95' da Willock dopo avere sprecato un'infinità di palle gol. Finale thrilling con i Magpies che si vedono annullare un gol di Wilson al 92' per fallo di mano, ma che riescono a trovare il pari all'ultimo secondo sfruttando una delle tante dormite dei difensori del Liverpool. I Reds rimangono sesti in classifica e ora rischiano di scivolare a -4 dal quarto posto, mentre grazie a questo 1-1 il Newcastle può dirsi a un passo dalla salvezza: a 5 giornate dal termine è a +9 sul terzultimo posto.

LIVERPOOL-NEWCASTLE 1-1

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Thiago Alcantara (77' Jones), Wijnaldum; Salah, Diogo Jota (58' Milner), Mané; Firmino. All.: Klopp.

NEWCASTLE (5-3-2): Dubravka; Murphy, Federico Fernandez, Clark (65' Willock), Dummett, Ritchie; Almiron (85' Gayle), Shelvey, Longstaff: Saint-Maximin, Joelinton (60' Wilson). All.: Bruce.

ARBITRO: Andre Marriner di Sheldon.

GOL: 3' Salah (L), 95' Willock (N).

ASSIST: Gayle (N, 1-1).

AMMONITI: Kabak (L), Fernandez (N).

NOTE - Recupero 2'+5'.

La cronaca in 8 momenti chiave

3' GOOOOL DEL LIVERPOOL! SALAH! 1-0! Cross di Mané dalla sinistra per Firmino che colpisce di testa: il pallone si impenna, Salah lo controlla e trafigge Dubravka con una grande girata di sinistro che si insacca sotto l'incrocio.

20' PARATONA DI ALISSON! Longstaff sorprende la difesa del Liverpool, alta e schierata malissimo, e spara col sinistro. Bravissimo il portiere brasiliano ad abbassarsi e a respingere a terra.

29' DIOGO JOTA SI MANGIA IL 2-0! La difesa del Newcastle regala palla a Salah che serve Mané, destro rimpallato, sulla respinta si avventa Jota che da due passi strozza la conclusione e spedisce malamente sul fondo.

36' COSA SBAGLIA SALAH! Firmino in verticale per Salah che può andarsene tutto solo verso Dubravka che è bravissimo in uscita a chiudergli lo specchio. Poteva fare decisamente meglio l'egiziano in questa circostanza.

40' COLOSSALE PALLA GOL PER MANE! Salah serve il senegalese, tutto solo davanti a Dubravka che gli esce tra i piedi e gli ruba il pallone. Mané avrebbe anche potuto calciare subito. Quanto sta sprecando il Liverpool!

55' ANCORA ALISSON, CHE PARATA! Joelinton sorprende la difesa del Liverpool e può sparare col sinistro a tu per tu con Alisson che si oppone con i pugni. La squadra di Klopp continua a concedere moltissimo.

92' ANNULLATO UN GOL AL NEWCASTLE! Wilson si presenta tutto solo davanti ad Alisson e calcia: il portiere del Liverpool respinge ma in qualche modo l'attaccante del Newcastle riesce a spingere il pallone oltre la linea bianca. Tutto inutile, però: decisivo un tocco di braccio, seppure involontario, di Wilson dopo la parata di Alisson.

95' GOOOOL DEL NEWCASTLE! WILLOCK! 1-1! INCREDIBILE! Su un lungo lancio dalle retrovie Gayle fa da sponda a Willock che, in piena area, carica il destro e trafigge Alisson. Assist di Gayle. Finale pazzesco ad Anfield.

Il momento social del match

