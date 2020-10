Xherdan Shaqiri è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo sono la Nazionale Svizzera e il Liverpool: l'ex giocatore dell'Inter lunedì aveva raggiunto il ritiro della propria nazionale e ora è in isolamento. Si tratta del terzo caso di positività in casa Reds dopo quelli di Sadio Mané e Thiago Alcantara. Il Liverpool viene dalla clamorosa sconfitta per 7-2 in casa dell'Aston Villa.