Dopo il successo contro l'Ajax in Champions, il Liverpool di Klopp ritrova il sorriso anche in Premier: 2-1 in rimonta contro un insidiosissimo Sheffield United, in vantaggio al 13' grazie al rigore di Berge. Le Blades sfiorano il raddoppio ma i Reds pareggiano al 41' con Firmino e trovano il gol del successo al 64' con l'ex Wolverhampton Diogo Jota. Agganciato a 13 punti l'Everton capolista, impegnato nel match domenicale di Southampton.

Liverpool gegen Sheffield United Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-SHEFFIELD UNITED 2-1

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Diogo Jota (83' Milner), Mané, Firmino (83' Minamino); Salah. All.: Klopp.

Sheffield United (3-5-2): Ramsdale; Basham, Egan, Ampadu; Baldock, Lundstram (76' McGoldrick), Berge, Osborn, Stevens; McBurnie, Brewster (54' Burke). All.: Wilder.

Arbitro: Mike Dean di Chester.

Gol: 13' rig. Berge (S), 41' Firmino (L), 64' Diogo Jota (L).

Assist: Mané (L, 2-1).

Note - Recupero: 3+3. Ammoniti: Lundstram, Stevens, Berge.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

3' - ALEXANDER-ARNOLD! Il numero 66 del Liverpool tenta la fortuna su punizione da metà campo: Ramsdale è costretto a indietreggiare e a deviare il pallone alto sopro la traversa!

13' - GOL DELLO SHEFFIELD UNITED CON BERGE SU RIGORE! Penalty rilevato dal VAR per un intervento falloso di Fabinho su McBurnie, inizialmente sanzionato con una punizione dal limite. Dal dischetto, Berge spiazza Alisson e fa 0-1!

Sander Berge Credit Foto Getty Images

21' - Possibilità di un secondo rigore per le Blades, sul vistoso tocco di mano in area di Robertson sul cross di Baldock: incredibilmente Mike Dean non va a rivedere l'episodio!

21' - LO SHEFFIELD UNITED GETTA ALLE ORTICHE L'OCCAIONE DEL RADDOPPIO! Gran cross di Baldock dalla destra e diagonale troppo largo dell'attaccante delle Blades!

24' - BORDATA AL VOLO DI OSBORN! Alisson respinge con non poche difficoltà: Sheffield United in grande spolvero!

41' - GOL DEL LIVERPOOL CON FIRMINO! Cross dalla destra di Henderson e colpo di testa di Mané da pochi passi: Ramsdale la respinge, ma sui piedi del brasiliano, che insacca e pareggia 1-1!

Roberto Firmino Credit Foto Getty Images

59' - RISCHIO DI ALISSON! Conserva per troppo tempo il pallone sulla pressione di Burke, che per poco non ha la chance di insaccare a porta vuota!

62' - GOL ANNULLATO AL LIVERPOOL CON SALAH! Gol stupendo: palla a scavalcare di Alexander-Arnold: controllo e conclusione al volo all'angolino dell'egiziano. Ma il VAR-check evidenza l'offside dell'ex Roma.

64' - GOL DEL LIVERPOOL CON DIOGO JOTA! Rete regolarissima, questa volta: cross di Mané dalla sinistra e colpo di testa all'angolino dell'ex Wolverhampton, che supera Stevens nello stacco. E' 2-1!

Diogo Jota Credit Foto Getty Images

75' - BASHAM! Destro convinto respinto a mani aperte da ALisson: lo Sheffield United non si arrende!

81' - PALO DI SALAH! Winaldum lo serve e va via a Egan con facilità: il tocco morbido, dopo aver messo a sedere Ramsdale, però, si stampa sul legno!

Il migliore

Mané. Non segna ma si sacrifica generosamente per l'intero reparto offensivo: spettacolare il suo assist per Diogo Jota al 64'.

Il peggiore

Stevens. Portato letteralmente a spasso sia da Diogo Jota che da Salah. Prestazione da dimenticare.

Il momento social

