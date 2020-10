Brutte notizie per il Liverpool. Difficilmente Jurgen Klopp avrà a disposizione Virgil Van Dijk prima della fine della stagione : nel derby contro l'Everton di sabato pomeriggio il centrale olandese era stato costretto ad abbandonare il campo dopo 11' di gioco a causa di un brutto intervento a forbice da parte del portiere, Jordan Pickford. Klopp aveva espresso il suo pessimismo a fine gara ("Dobbiamo aspettare, ma non sembra un infortunio leggero").

E in effetti gli esami strumentali hanno confermato una lesione del crociato , come spiegato dallo stesso club campione d'Inghilterra sui canali ufficiali.

Per ora, ovviamente, non è stata fissata alcuna data di rientro. Dopo l'intervento il difensore inizierà un programma di riabilitazione con il team medico del club per consentirgli di raggiungere la piena forma fisica il prima possibile. Piove sul bagnato, dunque, per i Campioni d'Inghilterra che dovranno fare a meno anche di Alisson (spalla lussata) ancora per qualche settimana.