Un Liverpool senza freni regola severamente il Wolverhampton con un netto 4-0 in un Anfield parzialmente riaperto ai tifosi. Primo tempo equilibrato e con la sola rete di Salah. Poi i Reds dilagano nella ripresa con una prodezza di Wijnaldum, Matip e l'autorete di Semedo. Una vittoria che vale il riaggancio in vetta, a 24 punti, al Tottenham d Mourinho, vittorioso 2-0 nel pomeriggio nel North London derby contro l'Arsenal .

Liverpool (4-4-3): Kelleher; N. Williams (68' Alexander-Arnold), Matip, Fabinho, Robertson; Jones, Henderson (80' Keïta), Wijnaldum; Salah, Firmino (73' Diogo Jota), Mané. All.: Klopp.

Wolverhampto Wanderers (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Coady, Boly, Marçal; João Moutinho, Ruben Neves (62' Fabio Silva), Dendoncker; Traoré, Podence (71' Aït-Nouri), Pedro Neto (79' Vitinha). All.: Nuno Espirito Santo.

24' - GOL DEL LIVERPOOL CON SALAH! Coady stoppa malissimo, col petto, una palla profonda e l'egiziano se ne impossessa entrando in area e infilando Rui Patricio: 1-0!

Mohamed Salah (C) celebrates

52' - BELLISSIMA COMBINAZIONE DEL LIVERPOOL! Salah morbido sulla sinistra per Robertson, piatto al volo dello scozzese per Mané in area e conclusione di poco a lato del senegalese.