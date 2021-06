Una storia bellissima lunga 10 anni che poteva diventare favola con la prima e unica Champions sia per la sua carriera che per il club in assoluto, alla fine solo sfiorata solo in finale contro il Chelsea.

con dei regali assolutamente notevoli. Sergio Aguero ha già una nuova destinazione, il Barcellona , ma prima di lasciare il Manchester City, la sua famiglia dal 2011 fino a pochi giorni fa, ha voluto salutare tutto lo staff che in questi anni l’ha fatto sentire casa

Calciomercato 2020-2021 Agüero al Barça, ufficiale! Biennale, clausola 100 milioni IERI A 14:21

Da quanto rivela The Athletic, l’argentino ha donato ai 60 dipendenti del City un orologio con dedica personalizzata e ringraziamenti, dal valore che si aggira tra i 1000 e i 1500 euro. Ma non è tutto. Ha anche organizzato una sorta di lotteria con in palio la sua Range Rover: il fortunato sorteggiato è stato un magazziniere che tra lo stupore generale si è aggiudicato il suv di lusso di Aguero.

Da gran signore, in segno di assoluta riconoscenza verso i Citizens, ha deciso anche di devolvere una somma importante al fondo di fine stagione, impiegato dal club per fare i regali di Natale a tutti quelli che lavorano per la prima squadra. Quando si dice un addio con stile.

Mourinho: "Guardiola? Quando è morto mio padre mi ha chiamato”

Calciomercato 2020-2021 Kane verso il City: trattativa shock da 170 milioni 19/05/2021 A 15:40