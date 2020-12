Tutto facile per il Manchester City che batte 2-0 il Fulham all'Etihad Stadium e riesce così a dare continuità al successo sul Burnley di settimana scorsa. La squadra di Pep Guardiola, che torna a respirare aria di quarto posto in attesa di conoscere i risultati delle altre, risolve la pratica nella prima mezz'ora complice anche l'atteggiamento molto remissivo dei londinesi allenati da Scott Parker. A sbloccare il risultato ci pensa Sterling che al 5' insacca con il destro sfruttando un assist col contagiri di De Bruyne. Lo stesso De Bruyne, una vera e propria furia, firma il raddoppio al 26' trasformando un calcio di rigore procurato da Sterling (fallo ingenuo ai suoi danni di Andersen). Una curiosità: Guardiola, che ha raggiunto il traguardo delle 700 panchine in carriera, non ha operato nemmeno una sostituzione.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-FULHAM 2-0

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Joao Cancelo, Stones, Ruben Dias, Mendy; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus. All.: Guardiola.

FULHAM (4-2-3-1): Areola; Ola Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Zambo Anguissa, Reed (68' Lemina); De Cordova-Reid (72' Kamara), Loftus-Cheek (83' Cairney), Lookman; Cavaleiro.

ARBITRO: Jonathan Moss di Sunderland.

GOL: 5' Sterling (M), 26' rig. De Bruyne (M).

ASSIST: De Bruyne (M, 1-0).

NOTE - Recupero 1'+2'.

La cronaca in 7 momenti chiave

3' CHE OCCASIONE PER IL CITY! Mahrez dentro per Sterling, controllo e conclusione secca. Bravo Areola a respingere.

5' GOOOOOL DEL CITY! 1-0! STERLING! De Bruyne ha spazio sulla trequarti, accelerazione e palla in verticale perfetta per Sterling che trafigge Areola con un destro nell'angolino basso. Citizens subito in avanti. Assist di De Bruyne.

26' RADDOPPIO DEL CITY! DE BRUYNE! Andersen stende Sterling in area e Moss non ha dubbi: rigore per il City. De Bruyne lo trasforma con freddezza: pallone da una parte e Areola dall'altra.

30' FOLLIA DI STONES! Retropassaggio avventuroso del difensore del City che non si accorge che Ederson aveva abbandonato i pali: per sua fortuna il pallone non inquadra lo specchio della porta, solo corner per il Fulham.

32' AREOLA SU STERLING! Magia di Mahrez che serve Sterling in area, destro al volo dell'attaccante inglese e grande intervento con la mano di richiamo di Areola che evita lo 0-3 al Fulham.

50' TRAVERSA DI DE BRUYNE! Contropiede in campo aperto del City: Gabriel Jesus in area serve a rimorchio il belga che spara di prima intenzione centrando la traversa. Poi la ribattuta termina sul fondo.

57' DE BRUYNE SI DIVORA IL 3-0! Altro contropiede del City con Mahrez che, dopo un favoloso controllo in corsa, mette De Bruyne tutto solo davanti ad Areola: sinistro del belga, bravissimo il portiere a chiudergli lo specchio in uscita.

Il migliore

Kevin DE BRUYNE - Confeziona un assist al bacio per il gol di Sterling, trasforma il rigore del 2-0, colpisce una traversa e si vede negare la doppietta da un super Areola. Serve aggiungere altro?

Il peggiore

Joachim ANDERSEN - Nel Fulham visto all'Etihad non si salva nessuno. Come peggiore in campo scegliamo il danese ex Sampdoria perché il fallo su Sterling che induce Moss a concedere il rigore al City è davvero ingenuo.

