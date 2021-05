Calcio

Manchester City, Guardiola: "La Premier è il campionato più difficile in cui abbia mai allenato"

PREMIER LEAGUE - Il Manchester City ha vinto la Premier League 2020/21: 7° titolo della storia del club, il 5° negli ultimi 10 anni e il 3° nelle ultime 4 stagioni. "Sono stato in Spagna e Germania ma devo dire che questo è di gran lunga il campionato più difficile in cui abbia mai allenato. Vincere 5 campionati in 10 anni per il City è qualcosa di incredibile".

00:00:31, 30 minuti fa