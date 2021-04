Match molto complicato per il Manchester United di Solskjaer che finisce sotto, pur giocando meglio, al 14', dopo una rete di testa del grande ex Welbeck. Il gol del pareggio giunge solo nella ripresa, grazie ad destro chirurgico di Rashford al 64'. I padroni di casa continuano a spingere nella ripresa, trovando la rete del sorpasso all'82' con Greenwood, al termine di una mischia in area. Con questo successo lo United allunga sul Leicester terzo in classifica, portandosi a +4 sulle Foxes.

TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba (dall'85' McTominay), Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford (dal 73' James); Cavani (dall'82' Van de Beek)

BRIGHTON (3-4-1-2): Sanchez; White, Dunk, Veltman; Gross, Bissouma, Lallana (dall'87' Zaqiri), Moder; Trossard (dal 65' MacAllister), Maupay, Welbeck.

GOL: Welbeck (B), Rashford (M), Greenwood (M)

ASSIST: Bruno Fernandes (M), Pogba (M)

NOTE - AMMONITI: Gross (B), White (B), Cavani (M), Greenwood (M)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

11' PALO DI GREENWOOD! Punizione di Fernandes che scodella in mezzo, la difesa allontana ed il pallone finisce sui piedi del britannico che calcia di prima e centra il legno!

14' WELBEEEEEEECKKKKK, A SORPRESA AVANTI IL BRIGHTON, 0-1! Cross dalla sinistra di Gross con l'inglese che colpisce di testa a centro area centrando Henderson, che non può però nulla sul secondo colpo di testa da pochi passi dell'inglese. Vantaggio inaspettato!

58' RASHFORD COL DESTRO! Botta dalla distanza del centravanti britannico, che si era liberato alla grande sulla trequarti. Blocca sicuro Sanchez.

62' SANCHEZ, MOSTRUOSO! Uscita prodigiosa dell'estremo difensore che riesce a bloccare Bruno Fernandes lanciato splendidamente da Pogba in un'1 contro 1 a centro area.

63' RASHFORDDDDD, 1-1 UNITED! Percussione di Bruno Fernandes che imbuca per Rashford a centro area. La punta inglese colpisce di prima con il destro e con una conclusione rasoterra beffa Sanchez a fil di palo.

81' GREENWOOD, CHANCE COLOSSALE! Destro sporco di Fernandes sul quale Sanchez non riesce ad intervenire al meglio. Greenwood si getta sulla palla vagante in spaccata ma la sua conclusione termina beffardemente sopra la traversa.

83' 2-1! GREEENWOOOOD, L'HA RIBALTATA LO UNITED! Cross morbido di Bruno Fernandes dalla sinistra, sforbiciata di Pogba e tuffo di testa dell'inglese che a centro area impatta la palla vagante e fredda un goffo Sanchez. Rimonta completata.

IL MIGLIORE

Bruno FERNANDES: Vero ed unico faro offensivo dei suoi. Dal suo destro nasce l'assist chirurgico per il pareggio di Rashford e la palla che permette a Pogba di servire Greenwood nella rete che decide la gara. Giocatore di livello superiore.

IL PEGGIORE

Edinson CAVANI: Al ritorno da titolare l'uruguaiano stecca, non riuscendo a rendersi pericoloso tra le maglie dei fisici difensori ospiti. Appare ancora fuori condizione e, appena uscito, i suoi trovano la rete della vittoria. Scherzi del destino.

