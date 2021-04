Il Manchester United non sbaglia: i Red Devils, prossimi avversari della Roma nelle semifinali di Europa League , battono 3-1 il Burnley a Old Trafford e consolidano il secondo posto in classifica portandosi a -8 dal Manchester City di Guardiola e a +10 sul terzo posto occupato dal Leicester. Tutte nella ripresa la reti dell'incontro. La squadra di Solskjaer passa in vantaggio al 48' con Greenwood, ma due minuti più tardi il Burnley trova il pareggio grazie a Tarkowski. Il risultato rimane a lungo in equilibrio a lungo, ma nel finale lo United torna avanti in modo definitivo: di nuovo Greenwood segna il 2-1 all'84, poi Cavani al 93' cala il tris definitivo.