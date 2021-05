Il Manchester United spreca il match ball per il secondo posto non riuscendo a battere il Fulham, già retrocesso. Buona gara degli uomini di Solskjaer che vanno in vantaggio nel primo tempo con un tiro dai 45 metri di Cavani dopo un tacco illuminante di Bruno Fernandes. Match sempre in mano ai padroni di casa che sprecano numerose occasioni per il raddoppio e subiscono il gol beffa nel finale. Decisivo il colpo di testa di Bryan su assist di Cordova-Ried. Ora lo United si porta a +5 sul Leicester terzo e impegnato questa sera contro il Chelsea. Se le foxes non dovessero vincere sarebbe secondo posto matematico per la formazione di Manchester.

IL TABELLINO

Manchester United - Fulham

Calciomercato 2020-2021 Juve, Jorge Mendes: "Il futuro di CR7 non sarà allo Sporting" 14/05/2021 A 20:33

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay (62' Rashford); Pogba, Fernandes, Greenwood (83' Diallo); Cavani (87' van de Beek)

FULHAM (3-4-2-1): Areola; Bryan, Ream, Tosin; Anguissa, Reed (32' Andersen), Lookman (89' Tete), Carvalho (63' Loftus-Cheek); Lemina, Reid; Cavaleiro

GOL: 15' Cavani, 76' Bryan

ASSIST: Bruno fernandes (M), Reid (F)

ARBITRO: Lee Mason

NOTE - AMMONITI: Bruno Fernandes, Shaw (M), Lemina, Lookman, Areola (F)

Guardiola: "La Premier è il campionato più difficile di tutti"

Premier League Il Liverpool sbanca Old Trafford e riapre la corsa Champions 13/05/2021 A 18:22