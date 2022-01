Mason Greenwood è di nuovo nei guai. Dopo il festino clandestino in hotel, . Dopo il festino clandestino in hotel, mentre era in raduno con la Nazionale inglese la scorsa estate, arrivano altri elementi che lo mettono in cattiva luce.

In quell'occasione, Greenwood era stato trvato in compagnia di Foden e di due modelle, era stato cacciato dal ritiro e la fidanzata l'aveva lasciato. Poi, però, i due sono tornati insieme, ma Harriet Robson ora denuncia via social la violenza che subisce da part sua.

Ad

Nelle sue storie di Instagram, Harriet Robson ha mostrato una foto del viso insanguinato in cui scrive: "Per tutti quelli che chiedono che cosa mi faccia Mason". Ma ci sono anche altre immagini (che non vi riporteremo perché sono troppo crude) di lividi sulla fronte, sulle braccia e sulle gambe.

Premier League Ranieri e la poca sportività: "Ci aspettavamo il pallone indietro..." 08/11/2021 A 11:42

Ora bisognerà vedere che cosa ne conseguirà a livello professionale e soprattutto penale. A livello personale, però, sappiamo che ha già perso il sostegno dei colleghi: la stampa inglese riporta infatti che molti dei suoi compagni di squadra, dopo che è venuta alla luce questa storia, hanno smesso di seguirlo lui social.

L'intervento killer di Lowe durante Giamaica-Messico: rosso inevitabile!

Premier League Dopo 32 anni tornano i posti in piedi in Premier League 24/09/2021 A 13:51