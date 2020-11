Calcio

Maradona, Klopp: "Avremmo dovuto aiutarlo con il rispetto che meritava, non con i selfie"

MARADONA - Il ricordo di Jurgen Klopp su Diego Armando Maradona è davvero unico: l'allenatore del Liverpool parla di quello che si poteva fare per aiutare il Pibe de Oro quando era in vita, alla luce dell'affetto che il mondo gli sta tributando ora che è salito in cielo. Mai banale, Jurgen Klopp.

