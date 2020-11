La vita di Diego Armando Maradona riassume bene alti e bassi di un calciatore di fama mondiale. E' il pensiero di Jürgen Klopp, che si è anche chiesto, con rimpianto, se non sarebbe stato possibile fare di più per lui mentre era in vita, per aiutarlo a combattere i suoi demoni, come riporta l'ANSA. Maradona è morto mercoledì all'età di 60 anni per un attacco di cuore, dopo una lunga lotta con l'alcolismo e la tossicodipendenza. Il tecnico del Liverpool ritiene che tutto questo amore dimostrato dopo la morte avrebbe potuto aiutare Maradona a prevenire tutti i suoi eccessi quando era ancora in vita.