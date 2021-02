Match complicato per il Liverpool che riesce ad abbattere la resistenza di un roccioso Sheffield solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione conclusasi con almeno 5 interventi clamorosi di Ramsdale. A sbloccare la sfida è Jones al 49', con il raddoppio che arriva al 65', su una conclusione di Firmino deviata in maniera decisiva da Bryan. Con questa vittoria i Reds si riavvicinano alla zona Champions, portandosi a -2 dal West Ham quarto in classifica.