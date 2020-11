Un punto nelle ultime tre partite per l'Everton, che dopo la partenza spint con dodici punti nelle prime quattro giornate rallenta sensibilmente la corsa in Premier League. E se il 2-2 contro il Liverpool alla quinta giornata era un segnale di maturità, le ultime due sconfitte contro Southampton e Newcastle fanno scricchiolare le certezze di inizio stagione. Ad Ancelotti però non mancano gli alibi: formazione rimaneggiata e tante assenze pesanti, tra cui spiccano quelle di Digne, Richarlison e James Rodriguez. Gli uomini di Bruce ne approfittano, aggrediscono i Toffees dando vita a un primo tempo bruttino per poi colpire con Wilson, che trasforma il rigore causato da una sciocchezza di Andre Gomez e colpisce in contropiede nel finale. Il solito Calvert-Lewin riapre il match nel recupero, l'Everton ci prova ma non basta: Liverpool ora a +3.