Ennesimo risultato non appagante per la banda di Ancelotti, alle prese con tantissimi infortuni. Col Brighton i Toffees non vanno infatti oltre lo 0-0 in un match, a dir la verità, in cui la squadra di Liverpool ha rischiato più volte di finire sotto. Risultato positivo per i padroni di casa che si allontanano dalla zona retrocessione mentre per l'Everton il quarto posto del West Ham dista ora sette pesantissimi punti.

Il tabellino

BRIGHTON (3-4-1-2): Sanchez; White, Dunk, Veltman; Gross, Bissouma, Lallana, Moder (dall'87' Burn); Trossard; Welbeck, Maupay.

Premier League L'Everton spreca troppo: solo 1-1 con il Crystal Palace 05/04/2021 A 16:43

EVERTON (3-4-1-2): Olsen; Holgate, Keane, Godfrey; Coleman, Mina (dal 58' Iwobi), Davies (dall'87' Broadhead), Digne; Rodriguez; Richarlison, Sigurdsson.

GOL: Nessuno

ASSIST: Nessuno

NOTE - AMMONITI: Dunk (B), Holgate (E), Keane (E).

Joel Veltman of Brighton and Hove Albion battles with Tom Davies of Everton Credit Foto Getty Images

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

40' MAUPAY, FUORI DI UN NULLA! Filtrante delizioso di Bissouma, appoggio dietro di Troussard e Maupay che, da centro area, sfiora il secondo palo con un destro schiacciato ad incrociare. Grande chance.

42' BISSOUMA, SFIORA L'EUROGOL! Rovesciata anarchica del centrocampista del Brighton che trova un pallone vagante nell'area avversaria e si coordina al meglio, sfiorando la traversa della porta di Olsen dalla sinistra.

71' MODER, DESTRO VELENOSO! Conclusione di controbalzo dal limite dell'area che sfiora la traversa della porta di Olsen.

80' MAUPAY, CHANCE CLAMOROSA! Accelerrazione di Lallana sulla sinistra, scarico per Maupay che da centro area calcia con la punta e non trova la porta di Olsen da pochi passi.

83' OLSEN, MIRACOLO! Scodellata di Lallana a centro area e stacco di Dunk che allunga il pallone e costringe lo svedese ad allungarsi per evitare il gol del vantaggio.

IL MIGLIORE

Graham Potter, Manager of Brighton & Hove Albion talks with Adam Lallana of Brighton & Hove Albion Credit Foto Getty Images

Adam LALLANA: Faro offensivo dell'attacco dei suoi. Si muove con grande qualità sulla trequarti, imbucando più volte Moder e Maupay e calciando anche con pericolosità verso la porta di Olsen. Promosso.

IL PEGGIORE

RICHARLISON: Un fantasma al centro dell'attacco dei Toffees. Senza Calvert-Lewin fatica a trovare spazio e a rendersi pericoloso sia sul corto che sul lungo. Da un giocatore con le sue caratteristiche ci si aspetta certamente di più.

IL MOMENTO SOCIAL

Premier League Lo United rimonta e respira: Brighton ko 2-1 04/04/2021 A 18:21