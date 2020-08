Anche Paul Pogba è positivo al Covid e quindi sarà costretto a rinunciare alla convocazione della Francia dopo più di un anno. Secondo quanto riportato da L'Equipe il centrocampista del Manchester United ha contratto il Coronavirus, è asintomatico ed è già in autoisolamento, ma a causa delle due settimane di quarantena previste dal protocollo, non potrà raggiungere i compagni in Bleus nel ritiro agli ordini di Didier Deschamps, oltre ad allenarsi con i Red Devils.