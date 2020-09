Una partita da Guinness dei Primati. Di quelle che, si fosse giocata in Italia, avrebbe rimandato al quesito fantozziano "chi ha fatto palo?". All'AmEx Stadium, in riva ala Manica, ne sono stati colpiti ben cinque (traverse comprese), tutti dal Brighton, che - beffa delle beffe - non ha raccolto punti nella folle sfida al Manchester United vinta al 100° dai Red Devils per 3-2 grazie al gol all'ultimo respiro del''ex Novara, Sampdoria e Udinese Bruno Fernandes.