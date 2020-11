Vince l'equilibrio, la grandezza difensiva di due squadre forse troppo spaventate di scoprirsi per poter graffiare. Il Derby tra Chelsea e Tottenham non si sblocca dallo 0-0, per un punto a testa che, dopotutto, può far sorridere entrambe le squadre. Poche occasioni nel complesso, eppure i padroni di casa erano riusciti a sbloccarla dopo appena dieci minuti, con il destro a giro di Werner fermato solamente dalla posizione di fuorigioco dell'attaccante tedesco. Da lì poche vere emozioni, con i cross di James che non riescono a trovare l'incornata vincente di Abraham, e con i due portieri che si dimostrano attenti sulle conclusioni velenose da fuori di Aurier da una parte e Mount dall'altra. Mourinho che aggancia nuovamente il Liverpool in vetta a quota 21 punti, Lampard si porta momentaneamente al terzo posto a due lunghezze dal duo di testa.