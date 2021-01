Calcio

Premier League, Ancelotti: "La Champions League mi manca, vorrei giocarla con l'Everton"

PREMIER LEAGUE - L'allenatore dell'Eveton, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Leicester, non ha nascosto la sua voglia di portare i Toffies in Champions League: "È la mia grande spinta motivazionale".

