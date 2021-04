Pierre-Americk Aubemayang non è sceso in campo Brutte notizie in casa Arsenal.non è sceso in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga e il motivo l’ha spiegato lo stesso attaccante gabonese:

“Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Sfortunatamente ho contratto la malaria alcune settimane fa mentre ero con la nazionale in Gabon".

Aubemayang, che aveva già saltato la gara di campionato contro lo Sheffield, si trova ricoverato in ospedale e non è chiaro quando potrà tornare in campo. Il classe 1989 ex Milan, Borussia Dortmund e Saint-Etienne ha pubblicato l'annuncio su Instagram, con tanto di foto disteso a letto:

"Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio ogni giorno, grazie ai medici che hanno rilevato e curato il virus rapidamente. Non mi sentivo davvero me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerò più forte che mai".

