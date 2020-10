E’ colpo esterno del Leicester nella domenica sera della 6° giornata di Premier League. Le Foxes passano infatti per 1-0 sul campo dell’Arsenal, centrando 3 punti pesantissimi. A decidere col gol vittoria c’è tanto per cambiare l’uomo delle partite importanti: il bomber Jamie Vardy .

Per l’Arsenal il solito rammarico di sempre: ovvero non aver convertito in gol le tante occasioni del primo tempo. I Gunners restano così a metà classifica a quota 9 punti: 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, per una Premier comunque molto irregolare e dalla classifica cortissima; tra la prima e la decima del campionato infatti dopo 6 giornate ci sono solo 4 punti!