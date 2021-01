In 180 minuti e dentro 4 giorni il Manchester United è passato da serio contendente al titolo – (almeno secondo alcuna stampa, non per chi vi scrive queste righe) – a un potenziale -6 dal Manchester City. Mentre la squadra di Guardiola infatti vola e infila l’ottava vittoria consecutiva in Premier League, i Red Devils prima devono registrare la clamorosa caduta contro il fanalino di coda Sheffield e poi lo 0-0 ordierno sul campo dell’Arsenal. La squadra di Solskjaer infatti ci prova, a tratti, soprattutto nel primo tempo, ma non riesce ad andare oltre a un paio di concrete occasioni. Ma soprattutto la fa a intermittenza. Una discreta prova, senza dubbio. Ma pochino per mettersi a gareggiare con un City che da più di un mese ormai sembra aver davvero cambiato passo. I Red Devils si fermano così di fronte a un Arsenal ordinato (e non a caso al 7° risultato utile consecutivo in campionato) ma scivolano a -3 dal City. Guardiola, con una partita in meno, può pensare di dare la prima vera spallata a una Premier League che dopo mesi di proprietari ‘a noleggio’, sembra aver davvero trovato un serio acquirente.