Premier League

L'Arsenal vince in rimonta il North London derby e sale a 41 punti in classifica, avvicinando a -4 gli Spurs. La zona Europa è ancora distante, ma quante emozioni all'Emirates: al 33' Lamela (subentrato all'infortunato Son) va a segno incredibilmente in "rabona". Poi, però, dopo il pari al 44' di Ødegaard e il rigore di Lacazette, perde la testa e si fa espellere, complicando irrimediabilmente la controrimonta della band di Mourinho, che all'83' si vede annullare un gol di testa di Kane, il quale - al 90' - colpice anche un palo su calcio di punizione. Finisce 2-1.

Tottenhams Erik Lamela im Duell mit den beiden Arsenal-Profis Granit Xhaka (l.) und Thomas Partey (r.) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ARSENAL-TOTTENHAM 2-1

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Cédric Soares, David Luiz, Gabriel, Tierney; Thomas Partey, Xhaka; Saka (46' Pépé), Ødegaard, Smith Rowe (77' Willian); Lacazette (88' Elneny). All.: Arteta.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Davinson Sanchez, Alderweireld, Reguilon; Højbjerg, Ndombele (62' Alli); Bale (57' Sissoko), Lucas, Son (19' Lamela); Kane. All.: Mourinho.

Arbitro: Michael Oliver di Newcastle-upon-Tyne.

Gol: 33' Lamela (T), 44' Ødegaard (A), 64' rig. Lacazette (A).

Assist: Lucas Moura (T, 0-1), Tierney (A, 0-1).

Note - Recupero: 2+5. Espulso: 77' Lamela (T) per doppia ammonizione. Ammoniti: Reguilon, Xhaka.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

16' - TRAVERSA DELL'ARSENAL CON SMITH ROWE! Bordata improvvisa col destro, dal limite: Lloris superato, ma palla sul legno più alto!

19' - NULLA DA FARE PER SON, che - dopo un risentimento muscolare - viene sostituito da Lamela!

33' - GOL DEL TOTTENHAM CON LAMELA! DI RABONA, PAZZESCO! Apertura dalla destra di Bale, sponda al centro di Reguilon per Lucas Moura e conclusione rasoterra con la "rabona" dell'ex Roma: palla che passa in mezzo a due avversari e che va a spegnersi nell'angolino più lontano. Un vero e proprio colpo da biliardo: che classe, 0-1!

Erik Lamela scores an outrageous rabona Credit Foto Getty Images

37' - PALO DI CEDRIC SOARES! L'ex Inter arriva dalle retrovie, su pressione di Lucas Moura e conclude sul legno, di destro!

44' - GOL DELL'ARSENAL CON ØDEGAARD! Tierney salta Doherty sulla mancina, mette al centro e trova la girata col sinistro del norvegese. Palla deviata da Alderweireld in fondo al sacco: 1-1!

Martin Ödegaard (l.) freut sich über seinen Ausgleichstreffer gegen Tottenham Credit Foto Getty Images

64' - GOL DELL'ARSENAL CON LACAZETTE SU RIGORE! Penalty procurato ai Gunners proprio dal francese, che riceve in area da Pépé e svirgola il tiro, subendo poi il ritorno di Davinson Sanchez. Nonostante l'intervento del colombiano avvenga dopo il tentativo di tiro dell'avversario, il rigore viene confermato. Dagli undici metri, lo stesso Lacazette spiazza rasoterra Lloris.

Alexandre Lacazette of Arsenal celebrates Credit Foto Getty Images

77' - ESPULSO LAMELA! Secondo giallo dopo una manata su Tierney a metà campo. Il primo era arrivato poco prima dopo un calcione rifilato a Thomas Partey. Sciocchezza da parte dell'argentino, che nel primo tempo aveva realizzato un gol a dir poco fantastico!

83' - GOL ANNULLATO AL TOTTENHAM CON KANE! Gran palla scodellata da Lucas Moura su punizione e colpo di testa vincente del numero 10 degli Spurs, partito però in offside.

90' - PALO DEL TOTTENHAM CON KANE! Destro basso a giro su punizione del numero 10 degli Spurs e palla sul montante. Quindi arriva Davinson Sanchez alla ribattuta, ma il pallone viene salvato di testa, a porta sguarnita, da Gabriel!

Il migliore

Lamela. La sua magia di "rabona" rimarrà nella storia del North London derby e, Sì, anche nei manuali del bel calcio.

Erik Lamela celebrates an insane goal Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Lamela. Sempre lui, avete letto bene. Perché dopo un gol fantastico, come quello realizzato al 33', da perdere la testa, la testa la perde veramente, ma in senso negativo. Dopo un intervento più cattivo dell'altro a metà campo, prima su Thomas Partey con un calcione, poi su Tierney con una manata. E' sempre stato il carattere il vero limite dell'ex Roma.

