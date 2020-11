C'è un nuovo wonder boy in Inghilterra: si chiama Jack Grealish . Se la Nazionale dei Tre Leoni ha deluso incappando in una sconfitta senza appelli col Belgio di Mertens, la prestazione del trequartista 25enne è stata sontuosa . Si vocifera che il Manchester City sia pronto a mettere sul piatto 75 milioni di sterline per l'attuale capitano dell'Aston Villa tornando alla carica dopo un prolugato corteggiamento estivo, ma Jack - fresco di rinnovo fino al 2025 - è felice di trascinare il club del suo cuore ai piani medio-alti della Premier. Almeno per il momento.

Non potremmo trovare definizione più adeguata: vedere Jack Grealish in azione è un'autentica gioia per gli occhi. Questo duttile esterno sinistro offensivo – adattabile anche a trequartista su tutto il fronte – è semplicemente letale in campo aperto: resiste agli urti come solo un ex giocatore di calcio gaelico sa fare (non a caso comanda tutte le classifiche di falli subiti), conduce palla ad alte velocità come i predestinati e nonostante il dispendio energetico riesce mantenere lucidità al momento del dunque, trovando varchi per i compagni o mettendosi in proprio per la conclusione a rete. Porta i calzettoni abbassati in omaggio al suo grande idolo George Best ma assicura di aver studiato alla scuola di De Bruyne e Coutinho.