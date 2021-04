Calcio

Premier League, Bielsa: "Superlega? Il castigo non è mai la soluzione giusta"

SUPERLEGA - Il tecnico del Leeds Marcelo Bielsa, in conferenza stampa in vista del match di Premier League contro il Manchester United, si è espresso così in merito alle possibili punizione che potrebbero riguardare le squadre immischiate nella Superlega.

00:00:46, 39 minuti fa