Il Tottenham ottiene il terzo successo in trasferta su tre in questa Premier League . La formazione allenata da José Mourinho soffre non poco sul campo del Burnley (battuto 0-1), ben ordinato sul campo e pericoloso con uno stacco aereo di Tarkowski salvato sulla linea da Kane. Quest’ultimo sarà poi l’autore dell’assist del gol vittoria firmato da Son con un colpo di testa ravvicinato al 76’: sponda aerea di Kane in torsione e incornata vincente di Son da ottima posizione.

È un Tottenham che dimostra ancora una volta di essere a due volti nel campionato inglese: se in casa fino ad adesso non ha mai vinto, in trasferta lo ha sempre fatto dopo la goleada contro Southampton e Manchester United. Un successo che gli permette così di balzare al quinto posto con 11 punti in classifica; appena due in meno rispetto alla coppia di testa formata da Everton e Liverpool.