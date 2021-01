Un pareggio dal sapore di occasione persa: il Tottenham di Mourinho non va oltre l'1-1 nella sfida interna contro il Fulham, perdendo così la possibilità di agganciare il Manchester City al terzo posto in classifica, ad appena 4 lunghezze dal primo posto occupato dal Manchester United. Eppure, gli Spurs partono fortissimo e mettono la testa avanti poco prima della mezz'ora con il solito Kane: colpo di testa in tuffo sul cross di Reguilon che vale il vantaggio per i ragazzi di Mou e il gol numero 11 di questo suo campionato. I padroni di casa amministrano, non riuscendo però a chiudere il match una volta per tutte: Son colpisce un palo lanciato da solo in contropiede contro Areola, il Fulham ringrazia e risponde presente due minuti dopo. Lookman si libera bene e scodella in area per Cavaleiro che, in mezzo a due, svetta più in alto di tutti e insacca il definitivo 1-1. Nel finale il fuorigioco ferma la gioia di Reguilon dopo aver insaccato il gol del possibile nuovo vantaggio, a Mourinho e il Tottenham non resta che il rammarico di aver sprecato una preziosa occasione di accorciare in classifica dalla vetta.