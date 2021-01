Un altro match rinviato in Premier League, il terzo nel giro di una settimana. Dopo Everton-Manchester City e Tottenham-Fulham, anche Burnley-Fulham in programma alle 13 di domenica 3 gennaio si arrende al Covid. A riportarlo è il portale britannico The Athletic, notizia poi confermata da un tweet ufficiale della Federazione: i casi di Coronavirus tra i Cottagers sono in aumento.