In attesa di Tottenham-Leicester, primo tentativo di fuga a +6 del Liverpool, che si porta a 31 punti con un roboante 7-0 a Selhurst Park contro un Crystal Palace inerme. Minamino apre il valzer del gol al 3', reti di Mané ed Henderson con doppiette di Firmino e del subentrato Salah. Un autentico spettacolo da parte della squadra di Klopp, in lutto per la scomparsa, avvenuta in settimana, dello storico tecnico Gerard Houllier.