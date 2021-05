L’obiettivo resta la prima finale di Champions League dai tempi del Barcellona, ma nel mentre Pep Guardiola non perde contatto con quello che potrebbe diventare già tra poche ore il quinto titolo negli ultimi otto anni per il Manchester City. Glivolano infatti a +13 sul Manchester United – impegnato domani nel derby d’Inghilterra col Liverpool – e “prenotano” la festa per il successo in Premier League. Guardiola fa un massiccio turnover, con i soli Ederson, Cancelo e Rodi in campo rispetto alla formazione che aveva sconfitto il PSG mercoledì sera a Parigi . Per un tempo il City gioca un po’ sotto ritmo, ma in un amen nella ripresa fa due gol in poco più di un minuto. Una perla di Aguero e il successivo sigillo di Ferram Torres regalano lo 0-2 sul campo del Crystal Palace che vale appunto il nuovo allungo in classifica. Con 4 giornate al termine, il Manchester United è costretto a non perdere domani contro il Liverpool. Altrimenti, ancor prima di scendere in campo col PSG, per la squadra di Guardiola potrà già scattare la festa.