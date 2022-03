Premier League

Incredibile quanto sa essere significativa la vita, ed il calcio. Dopo 8 mesi dall'arresto cardiaco,è tornato ad avere una maglia da titolare con il suo Brentford vincendo una partita importantissima contro il Norwich per 3-1, interrompendo una striscia negativa che durava da nove incontri. Grande prestazione per Toney che, con una tripletta, si porta a casa il pallone chiudendo partita, match ed incontro. Ma la grande coincidenza che solo il calcio può dare è nell'arbitro che era lo stesso di quel pomeriggio/incubo in cui il giocatore ex Inter ha avuto il malore, crollando sul campo, il suo nome è