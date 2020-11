Tanti rimpianti all'Etihad: quelli di De Bruyne , che fallisce il calcio di rigore del possibile vantaggio del City , quelli del Liverpool , che fermato sul pareggio dai ragazzi di Guardiola non riescono ad agguantare nuovamente la vetta della Premier League . Vince l'equilibrio al termine dei 90 minuti tra Manchester City e Liverpool, la sfida più attesa di questa stagione di Premier League. I ragazzi di Klopp partono meglio, riuscendo a mettere la testa avanti prima del quarto d'ora, quando il fallo di Walker in area ai danni di Mane vale il calcio di rigore a favore dei Reds. Dagli undici metri Salah è freddissimo e spiazza Ederson portando in vantaggio i suoi.

La reazione dei padroni di casa, però, non si fa attendere: il pareggio è opera di Gabriel Jesus alla mezz'ora. Il brasiliano riceve spalle alla porta, si gira in un fazzoletto con una gran giocata e batte Alisson con un rasoterra fulmineo. La grande occasione di portare a casa i tre punti per il City arriva dopo 10 minuti: Gomez tocca di mano in area il cross di De Bruyne, l'arbitro va al VAR e decide per il calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Dal dischetto va lo stesso De Bruyne che, però, spreca incredibilmente spedendo il pallone a lato. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano vistosamente, il Liverpool perde Alexander-Arnold per infortunio e si accontenta di uscire dall'Etihad con un punto in tasca. In testa alla Premier League, allora, rimane il Leicester.