Calcio

Premier League, Klopp: "Essere scaltri per guadadnare un rigore? Mai detto"

Il tecnico del Liverpool risponde alle parole di Rashford: l'attaccante del Manchester United ha ricordato come José Mourinho ai tempi dello United gli avesse detto di essere scaltro in area per conquistare un calcio di rigore.

