L'Everton non si ferma e non vuole fermarsi. Dopo i successi contro Chelsea e Leicester, arriva un'altra vittoria contro una grande. Pardon, una ex grande visto il momento dell'Arsenal che scivola in fondo alla classifica con questo ennesimo ko. La distanza tra sé e la zona retrocessione è inferiore a quella tra gunners e zona Europa, ecco che Mikel Arteta rischia di passare male le feste natalizie dovesse continuare questo momento nero. Ok gli infortuni e gli squalificati ma, ad oggi, l'Arsenal è 15° con 8 sconfitte in 14 giornate. Parlando di classifica, appunto, l'Everton sale al 2° posto a -5 dal Liverpool. Forse i sogni Champions per la squadra di Ancelotti non sono così vani, ma servirà a tutti i costi mantenere questo genere di continuità. A segno Holding (autorete sul solito lavoro di Calvert-Lewin) e Yerry Mina, ma grande lavoro difensivo di tutta la squadra che sembra aver trovato un certo equilibrio.