La prima sfida tra Carlo Ancelotti e Marcelo Bielsa viene decisa da Raphinha con un diagonale preciso all'80’. A Goodison Park tra Everton e Leeds finisce 1-0 a favore del Loco dopo tre gol annullati (due ai Toffees e uno ai Whites) e un palo di Harrison. Emozione durante il minuto di silenzio per la scomparsa di Diego Armando Maradona, con il tecnico italiano che non è riuscito a trattenere le lacrime .

EVERTON (3-4-3): Pickford, Godfrey, Holgate (dall’82’ Holgate), Keane, Iwobi (dal 67’ Gomes), Doucoure, Allan, Davies (da 61’ Delph), Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison. All. Ancelotti

LEEDS (4-1-4-1): Meslier, Ayling, Koch, Cooper, Alioski, Raphinha (dall’84’ Poveda), Klich, Dallas, Harrison (dall’89’ Costa), Bamford (dal 90’ Rodrigo). All. Bielsa

Arbitro : C. Kavanagh

9’ COSA HA SBAGLIATO DOUCOURE? - Gran palla di Calvert-Lewin dalla sinistra e tentativo di tap-in in allungo del francese: Meslier in tuffo salva il risultato con una mano

24’ GOL ANNULLATO ALL'EVERTON - James controlla di petto e trafigge Meslier, ma la posizione del colombiano è leggermente in fuorigioco. L'arbitro, con l'ok della Var, annulla il vantaggio dei Toffees

39’ PALLA GOL PER L'EVERTON - Su calcio di punizione dal limite, Holgate prova il tap-in col piattone: Meslier para con un colpo di reni

42’ SECONDO GOL ANNULLATO ALL'EVERTON - Colpo di testa di Richarlison, ma Godfrey in fuorigioco copre la visuale di Meslier. Si rimane sullo 0-0

65’ GOL ANNULATO AL LEEDS - Tap-in di Bamford, ma Alioski, autore del cross, è in fuorigioco. Si rimane sullo 0-0

RAPHINHA - Non male come primo gol in Premier League: potrà raccontare ai suoi nipoti di aver espugnato Goodison Park contro Carlo Ancelotti