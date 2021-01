Un pareggio che non fa contento nessuno. A Goodison Park l’Everton di Carlo Ancelotti frena il Leicester di Brendan Rodgers con un divertente 1-1. I padroni di casa vanno in vantaggio al 29’ con il primo gol dopo 4 mesi di James Rodriguez, ma si fanno raggiungere nella ripresa da Tielemans, complice una papera di Pickford. Foxes a -2 dal City capolista, Toffees a -2 dalla zona Champions, ma con due partite in meno.