La prima partita del 2021 di Premier League è bloccata e senza emozioni fino all'86'. Poi, a Goodison park, il tap in ravvicinato di Soucek dona al West Ham la vittoria per 1-0 contro l'Everton, che riabbraccia James Rodriguez dopo l'infortunio al polpaccio, ma che vede svanire il sogno di portarsi al secondo posto a -1 dal Liverpool. Londinesi, invece, nel gruppone di squadre che, a 26 punti, rincorrono l'Europa. Moyes per la prima volta vittorioso nella sua "ex casa".