Prima lo spavento, poi il sospiro di sollievo. Gli ultimi aggiornamenti parlano di "frattura al cranio" già operata per Raul Jimenez dopo lo scontro durissimo con David Luiz di domenica sera, durante il match tra Wolverhampton e Arsenal. I gialloneri hanno ringraziato tutti i soccorritori e hanno chiesto spazio e privacy per il messicano e la sua famiglia. Ancora non sono noti i tempi di recupero.