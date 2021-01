Un gol di Mount regala a Lampard tre punti molto pesanti per rilanciarsi in classifica: il Fulham, in dieci dal finale di primo tempo per l'espulsione di Robinson, tiene fino al 78', quando il centrocampista insacca dopo una discutibile smanacciata di Areola. I Blues tornano al successo in campionato dopo tre partite, mentre gli uomini di Parker restano nelle zone calde e interrompono la striscia di cinque pareggi consecutivi. Nel primo tempo il derby è piacevole, con il Chelsea bene in avvio e il Fulham pericoloso nel finale. Prima della folle espulsione di Robinson, che entra malissimo su Azpilicueta: rosso diretto. Nella ripresa i Blues spingono a testa bassa, si innervosiscono un po' con il passare dei minuti e risolvono la pratica grazie a Mount: Lampard aggancia momentaneamente Everton, City e Leicester a quota 32 e a -4 dallo United capolista, in campo domani contro il Liverpool secondo.

Il tabellino

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (15/01) IERI A 19:08

FULHAM-CHELSEA 0-1 (primo tempo 0-0)

FULHAM (3-5-2): Areola; Aina (83' Bryan), Andersen, Adarabioyo; Tete, Reid (83' Kamara), Reed, Anguissa, Robinson; Cavaleiro (79' Onomah), Lookman. All. Parker.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Jorginho (65' Abraham), Mount; Ziyech (75' Hudson-Odoi), Giroud (75' Werner), Pulisic. All. Lampard.

Gol: 78' Mount (C)

Ammoniti: Reid (F), Ziyech (C), Thiago Silva (C), Lookman (F), Azpilicueta (C)

Espulso: Robinson (F)

Mount Credit Foto Eurosport

La cronaca in 6 momenti chiave

25' TRAVERSA DI MOUNT - Destro a botta sicura sul secondo palo dopo un errore di Robinson, la traversa salva il Fulham.

26' AREOLA SU RUDIGER - Stacco di testa da calcio d'angolo, risposta in tuffo del portiere del Fulham.

41' CAVALEIRO SI MANGIA IL GOL - Contropiede del Fulham, Robinson allarga per Tete che di prima serve l'attaccante: conclusione da posizione ravvicinata, pessimo impatto e pallone sul fondo. Occasione enorme.

44' ESPULSO ROBINSON - Durissimo fallo su Azpilicueta, rosso diretto.

50' PALO DI ZIYECH - Tiro cross da posizione defilata, Areola copre il palo e il pallone scheggia il legno.

78' GOL DI MOUNT - Cross di Chilwell dalla sinistra, Areola smanaccia: il pallone arriva sui piedi del centrocampista, che controlla e con il destro insacca.

Il momento social

Il migliore

Mason MOUNT - Il suo gol pesa come un macigno: questi tre punti sono d'oro per il Chelsea, che iniziava a temere di non vincere nemmeno oggi in 11 contro 10 per un tempo intero. Pericoloso anche nel primo tempo con la traversa colpita.

Il peggiore

Antonee ROBINSON - Non gioca male finché rimane in campo, ma il suo fallo da espulsione è pura follia: intervento non necessario che mette a rischio la salute di Azpilicueta e condanna i suoi. Scelta scellerata.

Le altre di Premier League

Michail Antonio Credit Foto Getty Images

Seconda sconfitta consecutiva per il Leeds di Bielsa, che cade in casa 1-0 contro il Brighton: decisiva la rete di Maupay nel primo tempo, nella ripresa Trossard va a un passo dal chiudere il match con la traversa. Tre punti importantissimi per gli uomini di Potter, che allungano proprio sul Fulham terz'ultimo: cinque punti di vantaggio, ma con due partite in più. Vittoria importante per rilanciarsi anche per il West Bromwich, che vince 3-2 il derby contro il Wolverhampton: resta la penultima posizione, ma con una prospettiva diversa. E i Wolves non riescono più a rialzarsi. Nel terzo match del pomeriggio, il West Ham supera 1-0 il Burnley grazie alla rete di Antonio al 9': Moyes sogna l'Europa.

Rashford: "Mourinho mi insegnò a prendere qualche rigore"

Calciomercato 2020-2021 Milan, chi è Fikayo Tomori: il centrale inglese che tenta Maldini 14/01/2021 A 14:45