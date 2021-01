Il calcio uruguaiano si stringe attorno a Edison Cavani. L'attaccante del Manchester United è stato squalificato dalla Federazione inglese per tre giornate per aver usato un termine spagnolo per indicare le persone di colore, ritenuto offensivo e razzista dai vertici della massima lega britannica.

Nella stories in questione, condivisa su Instagram, il Matador aveva scritto "Gracias negrito", per ringraziare un amico dei complimenti ricevuti dopo aver segnato la doppietta nella vittoria per 3-2 dei Red Devils contro il Southampton. L'ex Napoli si è prontamente scusato sostenendo che la parola usata era da intendersi in senso affettuoso, ma non è bastato. Anzi, sono arrivati una multa di 100.000 sterline e l'obbligo a seguire un percorso rieducativo per una sensibilizzazione sul tema del razzismo.

I messaggi di vicinanza

Nei giorni scorsi l'accademia linguistica dell'Uruguay, il corrispettivo della nostra Accademia della Crusca, attraverso un comunicato sul proprio sito aveva definito la squalifica "una grave ingiustizia che mette in luce l'ignoranza riguardo agli usi della lingua e in particolare dello spagnolo, senza tener conto di tutte le sue complessità e contesti". Lunedì si è aggiunta anche l'AFU (il sindacato calciatori uruguaiano di cui fanno parte anche il difensore del Cagliari, Diego Godin e i centrocampisti di Juve e Inter, Rodrigo Bentancur e Matias Vecino e il terzino del Celtic, Diego Laxalt).

Con una dichiarazione ufficiale, rilanciata sui profili social dai calciatori, l'AFU "condanna la condotta della Football Association" ed etichetta la squalifica come "un atto discriminatorio verso la cultura e lo stile di vita del popolo uruguagioche non colpisce solo Cavani ma anche tutti i nostri valori, da sempre contrari al razzismo". La nota si chiude con la richiesta di annullamento immediato della pena inflitta al Matador. Da episodio nazionale la vicenda si sta, dunque, trasformando in un incidente diplomatico tra Uruguay e Inghilterra.

