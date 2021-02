Che bagarre per un posto in Champions League. Dopo le sconfitte di Everton e Liverpool, festeggiano West Ham United e Chelsea che nei posticipi del lunedì colgono delle vittorie importantissime. Gli hammers fanno 3-0 contro lo Sheffield United e raggiungono il 4° posto a quota 42 punti, posizione in coabitazione con il Chelsea che batte il Newcastle. 4a vittoria consecutiva in Premier per Thomas Tuchel che, dopo pareggio contro i Wolves, ha invece sempre vinto e trova un buon ritmo a 10 giorni dalla gara di Champions contro l'Atlético Madrid.

Parte subito forte il Chelsea che però non trova lo specchio della porta. Al 15' taglio in area di Abraham che viene però chiuso perfettamente da Lascelles con un tackle pulito. Nonostante questo l'attaccante del Chelsea si fa male ed è costretto al cambio al 20': al suo posto entra Giroud. Chance per il vantaggio con Werner, ma anche lui non trova la porta sull'invito di Marcos Alonso. L'1-0 arriva alla mezz'ora con la rete in tap-in di Giroud che firma il suo 4° gol in campionato, il 10° stagionale. Altra chance per Werner poco dopo ma il tedesco manda alto, ma l'ex Lipsia si fa perdonare con una rete facile facile al 39' che vale il raddoppio e il suo 5° gol in Premier League.

Nella ripresa il Chelsea cerca il tris con Hudson-Odoi e Kovavic, ma si resta fermi sul 2-0. Il Newcastle, invece, non crea pericoli dalle parti di Kepa. Per la squadra di Tuchel c'è solo da difendere il risultato e si finisce con 2-0 che vale la 4a vittoria consecutiva per i Blues.

