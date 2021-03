Sergio Aguero is back. Il Manchester City "ritrova" il centravanti argentino reduce da un lunghissimo periodo di crisi tra infortuni e Covid. Il Kun timbra il cartellino dal dischetto nel match vinto contro il Fulham 3-0, 417 giorni dopo dall'ultima volta in Premier League. Una buona notizia per Pep Guardiola in vista del rush finale della stagione in campionato e in Champions. I Citizens firmano il successo di Londra grazie anche ai gol di Stones e Gabriel Jesus e e volano momentaneamente a +17 sullo United secondo (che, però, ha due gare in meno).

Premier League, Everton-Burnley 1-2

Seconda sconfitta consecutiva per l’Everton di Carlo Ancelotti. Dopo il k.o. contro il Chelsea, i Toffees perdono in casa contro il Burnley (1-2), rimanendo fuori dalla zona Europa. La partita è decisa nel primo tempo: Wood e uno strepitoso McNeil mandano sul doppio vantaggio la formazione di Dyche. Calvert-Lewin, sempre nella prima parte, la riapre, ma non basta.

