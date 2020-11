Chi se non il solito Harry Kane. Una partita complicata, sul campo molto più che sulla carta, che solo il guizzo vincente del solito numero 10 avrebbe potuto risolvere. Il Tottenham di Mourinho vola sulle ali dell'attaccante inglese, al 150esimo gol in carriera in Premier League, il man of the match della sfida esterna contro il West Bromwich. I ragazzi di Bilic, ancora a secco di vittorie in questo campionato, partono fortissimo e tengono il pallino del gioco dalla loro per oltre 70 minuti. Ai campioni, però, basta un solo pallone buono per punire ed ecco che, infatti, all'88esimo lo spunto in mezzo di Doherty è perfetto per l'inserimento di Harry Kane che beffa Johnstone in uscita e insacca il gol che proietta gli Spurs in vetta alla Premier League in attesa della sfida tra Manchester City e Liverpool.