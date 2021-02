Calcio

Premier League, Klopp in lacrime firma la resa del Liverpool: "Abbandoniamo la corsa al titolo"

PREMIER LEAGUE - Al termine della sfida persa per 3-1 contro il Leicester, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ammette - quasi in lacrime - la resa della sua squadra nella lotta alla Premier League. I campioni in carica, dunque, saranno con tutta probabilità costretti ad abdicare.

00:00:15, 227 Visualizzazioni, un' ora fa