Il Liverpool riuscirà a bissare la stagione 2019-2020? Parte ancora da favorito?

Lo scorso giugno i Reds hanno sfatato la maledizione vincendo il titolo dopo 30 anni di astinenza con 18 punti di distacco dal Manchester City di Pep Guardiola. Una cavalcata trionfale che ha consegnato, di fatto, la Premier League nelle mani di Jurgen Klopp abbondantamente prima del lockdown. Per vedere una sconfitta del Liverpool abbiamo dovuto aspettare il 29 febbraio (contro il Watford), mentre per i primi 2 punti persi in casa addirittura l'11 luglio contro un generosissimo Burnley. Ora, però, viene il bello, ovvero confermarsi nel campionato più competivo del mondo. La sconfitta ai rigori nel Community Shield contro l'Arsenal di fine agosto ha evidenziato la necessità di nuova linfa dalle parti di Anfield: in una sessione di mercato in cui le rivali si sono rafforzate, la profondità della rosa sarà un elemento determinante per bissare.

L'unico rinforzo finora è stato il terzino sinistro Kostas Tsimikas (11,75 milioni di sterline dall'Olympiakos) per dare più copertura difensiva alla generosità di Andy Robertson. Non è un segreto che a Klopp piacerebbe aggiungere la classe di Thiago Alcantara al suo centrocampo, ma la telenovela con il Bayern Monaco potrebbe protrarsi fino all'ultimo giorno di calciomercato, il 5 ottobre. L'arrivo dello spagnolo potrebbe liberare Wijnaldum, in scadenza di contratto la prossima estate e corteggiato da Ronald Koeman e dal Barcellona. I Reds hanno bisogno anche di un difensore centrale. Lovren è andato allo Zenit San Pietroburgo, Van Dijk e Gomez hanno bisogno di un'alternativa: Matip ha saltato molte partite per infortunio nell'ultima stagione e il passaggio di Fabinho alla difesa priva la mediana del suo "titolare". La mancanza di concorrenza in panchina e qualche gol subito di troppo potrebbero ristabilire l'equilibrio in vetta. Guardiola e il suo City sono in agguato.

Vedremo le stesse squadre nelle prime quattro posizioni (Liverpool, City, United, Chelsea)?

Liverpool e Manchester City sono state di gran lunga le due squadre migliori della Premier League nella scorsa stagione ed è molto probabile che replichino la loro prestazione, al massimo a parti invertite. Il Chelsea, dopo aver scontato il blocco di due sessioni di mercato, dal post-lockdown sta vivendo una terza era Abramovich sul lato investimenti e uscire dalla zona Champions sarebbe davvero un passo falso per i Blues. Il Manchester United, invece, ha cambiato pelle e ritmo durante la seconda metà della scorsa stagione dopo l'arrivo di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona e un piazzamento tra le top4, seguendo questo trend, non dovrebbe essere un problema, soprattutto dopo l'approdo di Van de Beek dall'Ajax. Arsenal, Tottenham e Leicester, però, sono pronte a ribaltare i pronostici, in particolare le due londinesi, che dovrebbero superare lo sconvolgimento del cambio in panchina a metà stagione. I Gunners hanno dimostrato di poter battere le regine della Premier con Mikel Arteta (2-0 col City in semifinale di FA Cup a luglio e Community Shield vinto contro il Liverpool), mentre Josè Mourinho, nonostante gli infortuni di Son e Kane, ha risollevato gli Spurs con il consueto carisma fuori e dentro il campo. Lo spettacolo ai vertici è assicurato.

Il Chelsea di Lampard sarà la variabile impazzita?

Abramovich ha staccato assegni per il gioiello tedesco Kai Havertz (80 milioni più 20 di bonus, l'acquisto più costoso dei top5 campionati d'Europa in questa sessione) e per il suo compagno di nazionale Timo Werner, per l'esperto Thiago Silva e per il talento dell’Ajax Hakim Ziyech. Spese per la cifra monstre di 220 milioni di euro.

Sono partiti Pedro e Willian, ma è rimasto lo zoccolo duro di Frankie Lampard della scorsa stagione: Kepa, Marcos Alonso, Azpilicueta, Jorginho, Mason Mount, Hudson-Odoi senza dimenticarsi del giovane bomber Tammy Abraham e dell'oggetto del mistero Pulisic. Rimane in dubbio il futuro a Stamford Bridge di Bakayoko (per ora fuori rosa) e di Kanté, in trattativa con l'Inter, ma a guardare l'undici titolare il Chelsea può mettere in difficoltà qualunque squadra sia in Inghilterra che in Europa e chissà, rimettere le mani sulla Premier League che manca dal 2016/17, la stagione dell'esordio di Antonio Conte alla guida dei Blues.

Il Leeds di Bielsa sarà il nuovo "caso Sheffield"?

Agli ordini di Chris Wilder le Blades hanno incorniciato il miglior girone di andata di sempre di una neopromossa e concluso il campionato al nono posto. Un modello da seguire per chiunque salga dalla Championship negli anni a venire. West Bromwich e Fulham hanno esperienza recente della massima serie britannica (il WBA è arrivato ultimo in Premier nel 2018 e il Fulham l'ha copiato nel 2019), mentre il Leeds ritorna per la prima volta nell'èlite del calcio oltramanica dal 2004. Marcelo Bielsa ha forgiato una squadra che si fida di lui e non teme nessuno, neanche il Liverpool campione che sfiderà all'esordio ad Anfield. L'acquisto estivo di Rodrigo dal Valencia per 30 milioni di sterline e il giovane difensore Robin Koch del Friburgo sono stati colpi intelligenti per trovare equilibrio e esperienza, mentre è tornato Jack Harrison dal prestito al Manchester City. Kalvin Phillips ha appena festeggiato la prima convocazione con l'Inghilterra di Southgate in Nations League, mentre Pablo Hernandez (35 anni) sembra non invecchiare mai. La banda del Loco venderà cara la pelle su ogni campo.

Chi si contenderà il titolo di capocannoniere?

Nella scorsa stagione Jamie Vardy ha vinto il titolo di miglior bomber con 23 gol, uno in più di Aubameyang, che ha condiviso il premio nel 2018/19 con il duo Reds Salah-Mane. L'egiziano ha messo in bacheca la Scarpa d'Oro nell'annata precedente con 32 sigilli, davanti a Harry Kane. Poi c'è sempre l'evergreen Aguero del Man City, mai lontano dai vertici quando si parla di buttarla dentro. Ci sarà qualcuno in grado di rompere l'egemonia di questi sei? Danny Ings del Southampton è andato molto vicino la scorsa stagione, con 22 gol. Riuscirà a fare meglio? E come la mettiamo con Havertz e Werner del Chelsea? E Sterling? Martial e Raul Jimenez (accostato tutta l'estate alla nuova Juventus di Pirlo) riusciranno a migliorare i loro 17 gol della scorsa stagione? Chi vincerà la speciale classifica potrà anche puntare ai record di Alan Shearer e Andy Cole che ne hanno segnati rispettivamente 34 nel 1994 e nel 1995, mentre solo Phillips (2000), Thierry Henry (2003), Cristiano Ronaldo (2008), Robin Van Persie (2012), Luis Suarez (2014) e, appunto, Salah hanno raggiunto più di 30 gol in una sola stagione negli ultimi 20 anni. Che la Premier, finalmente, abbia inizio signore e signori.

