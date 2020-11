La cosa più incredibile di questo Leeds-Arsenal è che la partita sia finita 0-0. A fronte di una miradie di occasioni da gol da ambo le parti (ma più dalla parte del Leeds di Marcelo Bielsa), pali e traverse a ripetizione e un incredibile - o increscioso, sarebbe meglio dire - episodio: la testa "alla Zidane" di Nicolas Pepé ai danni del terzino sinistro del Leeds Alioski a palla lontana con un tempo da giocare ancora. Rosso inevitabile, ci mancherebbe altro. Leeds e Arsenal dunque si sono spartiti la posta in palio e non hanno aggiustato di molto la loro classifica, ma quanto meno hanno regalato spettacolo.

Minuto 84: MESLIER!!!! Miracolo su incursione di SAKA!!!! A tu per tu!!!! In precedenza Aubameyang aveva protestato per un mani in area. Check del Var e si è proseguito!!